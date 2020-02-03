В Перми грузовой автомобиль насмерть сбил женщину
В Индустриальном районе Перми произошла авария. В результате ДТП погибла 38-летняя женщина.
В ГИБДД по Перми сообщили о том, что в 7:25 3 февраля по техническому проезду улицы Карпинского, со стороны улицы Стахановской в направлении магазина «Пятерочка» задним ходом двигался автомобиль «IVECO». Водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра и сбил 38-летьнюю женщину, которая шла по тротуару.
Она получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте до приезда «скорой помощи».
По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU