2020-02-03T14:39:51+03:00
Происшествия

В Перми грузовой автомобиль насмерть сбил женщину

Большегруз ехал задним ходом
Лилия Абибулаева
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По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД по ПермиПо факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД по Перми
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В Индустриальном районе Перми произошла авария. В результате ДТП погибла 38-летняя женщина.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что в 7:25 3 февраля по техническому проезду улицы Карпинского, со стороны улицы Стахановской в направлении магазина «Пятерочка» задним ходом двигался автомобиль «IVECO». Водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра и сбил 38-летьнюю женщину, которая шла по тротуару.

Она получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте до приезда «скорой помощи».

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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