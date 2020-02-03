2020-02-03T14:18:48+03:00
Общество

В «день четырех двоек» 43 пары пермяков зарегистрировали брак

В выходной день в городе работали только 2 отдела ЗАГСа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пермяки уже начали подавать заявки на регистрацию в следующую «особенную» дату - 20.02. 2020.Пермяки уже начали подавать заявки на регистрацию в следующую «особенную» дату - 20.02. 2020.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Первое воскресенье февраля стало датой свадьбы для 43 пар пермяков. Желающих обменяться кольцами в красивую дату 02.02.2020 было очень много. В этот день работали только два отдела ЗАГСа.

В Дзержинском районе зарегистрировано 22 брака, а Мотовилихинском отделе - 21. Красивые даты привлекают внимание, считается, что брак заключенный в такую дату будет долгим и счастливым.

- Существует поверье, что семейный союз будет крепким, благополучным и счастливым, если пожениться в красивую дату. Желаем всем молодоженам независимо от даты, когда они вступили в брак, любви и согласия на долгие годы, – отмечают специалисты ЗАГСа администрации Перми.

Пермяки уже начали подавать заявки на регистрацию в следующую «особенную» дату - 20.02. 2020. Уже сейчас принято 162 заявки на заключение браков. Больше всех желающих в Мотовилихинском отделе – 54. В этот день будут работать все районные отделы ЗАГС администрации города Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт аварийного путепровода на Перми-1 займет месяц
В Перми прошел Межрегиональный Турнир Пермского Края по тхэквондо ВТФ
В Прикамье легковушка сбила 7-летнего мальчика
В Перми грузовой автомобиль насмерть сбил женщину
В «день четырех двоек» 43 пары пермяков зарегистрировали брак
Пермячка получила международную премию в размере 100 тысяч долларов за социальный проект
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается метель и сильный ветер
В Перми из-за оттепели закроют ледовый городок на эспланаде
В новогодние праздники пермские абоненты Tele2 посетили более 120 стран
В Перми запустят две дополнительные электрички в Горнозаводском направлении
В Перми разыскивают лихача, который сбил ребенка на пешеходном переходе
В Перми погиб один из рабочих, пострадавших в ЧП на ТЭЦ-6
Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии в Прикамье
Пермякам вернут деньги, переплаченные за проезд по транспортной карте
Женщина, пострадавшая в аварии с автобусом в Пермском крае, скончалась в больнице
ПЗМЦ завершил производство крупной партии станков в рамках госпрограммы
Сотрудники спецслужб встречали в Перми поезд Москва-Пекин
В Перми пройдет День донора «на выезде»
Ночью на пермяка упал дорожный знак
В Перми выставили на продажу сеть кофеен «Coffeeshop Company»
Саночница из Прикамья стала первой в общем зачете Кубка мира
В Перми при столкновении легковушек пострадал мужчина