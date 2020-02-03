В «день четырех двоек» 43 пары пермяков зарегистрировали брак

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:18:48+03:00

В выходной день в городе работали только 2 отдела ЗАГСа

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Первое воскресенье февраля стало датой свадьбы для 43 пар пермяков. Желающих обменяться кольцами в красивую дату 02.02.2020 было очень много. В этот день работали только два отдела ЗАГСа.

В Дзержинском районе зарегистрировано 22 брака, а Мотовилихинском отделе - 21. Красивые даты привлекают внимание, считается, что брак заключенный в такую дату будет долгим и счастливым.

- Существует поверье, что семейный союз будет крепким, благополучным и счастливым, если пожениться в красивую дату. Желаем всем молодоженам независимо от даты, когда они вступили в брак, любви и согласия на долгие годы, – отмечают специалисты ЗАГСа администрации Перми.

Пермяки уже начали подавать заявки на регистрацию в следующую «особенную» дату - 20.02. 2020. Уже сейчас принято 162 заявки на заключение браков. Больше всех желающих в Мотовилихинском отделе – 54. В этот день будут работать все районные отделы ЗАГС администрации города Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU