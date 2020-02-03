2020-02-03T14:22:10+03:00
Общество

Пермячка получила международную премию в размере 100 тысяч долларов за социальный проект

Ольга Зубкова получила приз «Rybakov Prize»
Лилия Абибулаева
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Ольгу Зубкову поздравил известный пермский актер Антон Богданов. Фото из социальных сетей актераОльгу Зубкову поздравил известный пермский актер Антон Богданов. Фото из социальных сетей актера
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«Нобелевскую премию филантропов» в этом году получила пермячка Ольга Зубкова. Она создатель и идейный вдохновитель проекта «Тетрадка Дружбы». Победителям вручают 100 тысяч долларов призы на развитие социальных проектов.

Ольгу Зубкову поздравил известный пермский актер Антон Богданов. Он поздравил Ольгу и поблагодарил ее за добрые дела.

- Сегодня был взят «Оскар» в сфере социального развития, образования и благотворительности! Это крутейшая международная премия учреждённая семьей меценатов Игорем и Екатериной Рыбаковыми, с крупными денежными призами, которые направляются на развитие проектов! Сегодня Ольга и ее проекты «тетрадка Дружбы» и инклюзивный лагерь «город Дружный» взяли приз!!!! - написал актер. - Я счастлив, являться послом Города Дружный и соучастником этих великих и важных дел! Спасибо тебе Оля, что позвала идти с тобой на долгие годы!!! Добро победит!!!!!

ИСТОЧНИК KP.RU

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