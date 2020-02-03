МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается метель и сильный ветер
Порывы могут достигать 13 м/с
В ведомстве рекомендуют не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередач
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В Пермском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о метелях, сильных снегопадах, ветрах. Порывы могут достигать ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с. также на дорогах возможен гололед.
Кроме того, в первую неделю февраля ожидается потепление. Температура воздуха ночью -2,-7, днем +3, - 3.
В ведомстве рекомендуют не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередач. А также быть осторожнее на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU