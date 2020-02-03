В Перми из-за оттепели закроют ледовый городок на эспланаде

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:44:53+03:00

Его работа будет остановлена на один день

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Главный ледовый городок Перми закроют из-за оттепели на один день. 4 февраля комплекс «Легенды древней Пармы» будет закрыт для посетителей.

В администрации сообщили, что меры приняты для безопасности жителей и сохранения ледовых объектов. Однако для посещения будут работать горки для катания на сноутьюбингах у монументов «Героям фронта и тыла». Также жители могут посетить катки на эспланаде и у памятника «Миг на взлете». Катание со своим спортинвентарем на этих объектах бесплатно для всех.

В мэрии сообщили, что городок закроется только на один день

ИСТОЧНИК KP.RU