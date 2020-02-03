2020-02-03T12:37:13+03:00
Общество

В новогодние праздники пермские абоненты Tele2 посетили более 120 стран

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года
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Фото: пресс-служба оператора Tele2Фото: пресс-служба оператора Tele2
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На праздничных каникулах пермские клиенты компании активно путешествовали, а количество скачанного интернет-трафика в международном роуминге выросло более чем в 3 раза.

Число клиентов Tele2 из Перми, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 120 стран. Самыми популярными направлениями стали Таиланд, Турция, Белоруссия, Чехия и Германия. Самые экзотические страны для зимних путешествий, куда отправились жители Перми в начале года – Кения, Марокко, Ямайка и Бразилия.

Голосовой трафик пермских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул показал рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за рубежом увеличился более чем в 3 раза год к году.

Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран действия. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

С 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.

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