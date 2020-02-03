В Перми запустят две дополнительные электрички в Горнозаводском направлении

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:29:18+03:00

Также для удобства пассажиров остановку автобусов на станции Пермь-II перенесли к кассам пригородных направлений Фото: Василий Вахрин

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В Перми запустят два пригородных поезда по Горнозаводской ветке Свердловской железной дороги.

С 10 февраля каждый день со станции "Пермь - I» до станции «Левшино» и обратно будет курсировать дополнительные электрички. Они будут ходить по вечерам: электропоезда на 400 мест каждый по маршрутам: Пермь-1 – Левшино (отправление в 18:24, прибытие – в 18:52) и Левшино – Пермь-1 (отправление в 19:12, прибытие – в 19:40). Время в пути составит 28 минут. Кроме того, по вечерам сократись интервалы между электричками.

- Мы оптимизировали расписание в интересах пассажиров. Теперь у них появится возможность выбрать для себя удобное время для того, чтобы уехать из центра города в Мотовилихинский и Орджоникидзевский район. Дополнительные же поезда позволят передвигаться в более комфортных, нестесненных условиях в час пик, - отмечают в краевом Минтранс.

Также для удобства пассажиров остановку автобусов на станции Пермь-II перенесли к кассам пригородных направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU