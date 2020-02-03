В Перми разыскивают лихача, который сбил ребенка на пешеходном переходе

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:59:17+03:00

По факту аварии проводится административное расследование. Фото: ГИБДД по Перми

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 января, в Индустриальном районе произошла авария, в результате которой пострадал ребенок.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что около 19:00 по улице Космонавта Леонова со стороны улицы Рязанской, в направлении улицы Геологов ехал неустановленный автомобиль. На регулируемом пешеходном переходе лихач сбил девочку. По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по зебре.

В результате аварии девочку отправили в больницу. По факту аварии проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU