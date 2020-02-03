2020-02-03T11:44:31+03:00
Происшествия

В Перми погиб один из рабочих, пострадавших в ЧП на ТЭЦ-6

Погибший и его коллега получили тяжелые травмы
Лилия Абибулаева
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Следственный комитет и прокуратура проводят проверку на предприятииСледственный комитет и прокуратура проводят проверку на предприятииФото: Василий Вахрин
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Сотрудник ТЭЦ-6 скончался от тяжелых травм после ЧП на предприятии ТЭЦ-6. Об этом сообщили в краевом минздраве.

23 января на предприятии произошло ЧП. Двое рабочих получили серьезные ожоги. Сотрудники чистили емкость для фильтрации воды. В это время произошло короткое замыкание лампы, а затем хлопок. Один пострадавший получил серьезный химический ожог, второй рабочий - термический.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку на предприятии.

- Второй пострадавший находится в стабильном состоянии, - сообщили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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