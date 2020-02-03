В Перми погиб один из рабочих, пострадавших в ЧП на ТЭЦ-6
Погибший и его коллега получили тяжелые травмы
Следственный комитет и прокуратура проводят проверку на предприятииФото: Василий Вахрин
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Сотрудник ТЭЦ-6 скончался от тяжелых травм после ЧП на предприятии ТЭЦ-6. Об этом сообщили в краевом минздраве.
23 января на предприятии произошло ЧП. Двое рабочих получили серьезные ожоги. Сотрудники чистили емкость для фильтрации воды. В это время произошло короткое замыкание лампы, а затем хлопок. Один пострадавший получил серьезный химический ожог, второй рабочий - термический.
Следственный комитет и прокуратура проводят проверку на предприятии.
- Второй пострадавший находится в стабильном состоянии, - сообщили в минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU