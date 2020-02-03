2020-02-03T11:54:58+03:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии в Прикамье

В ДТП с КамАЗом погибли два человека
Лилия Абибулаева
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Водителя КамАЗ водворили в изолятор временного содержания. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюВодителя КамАЗ водворили в изолятор временного содержания. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Прикамье после смерти двух человек в ДТП на трассе полиция возбудила уголовное дело.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, как произошла авария. По трассе М7-«Волга» ехал КамАЗ. Водитель большегруза превысил скорость и столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo». От удара иномарку отбросило на впереди стоящий автомобиль «Мерседес» с полуприцепом, который в свою очередь столкнулся с «Шевроле Лачети»

В результате аварии смертельные травмы получили пассажир и водитель «Volkswagen Polo». Пассажир «Шевроле» получила травму головы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя КамАЗ водворили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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