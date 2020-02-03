Пермякам вернут деньги, переплаченные за проезд по транспортной карте

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:41:06+03:00

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С 1 февраля стоимость проезда в Перми выросла. За наличный расчет билет стоит 26 рублей, а по транспортной карте - 24 рубля. Но оказалось, что даже при безналичном расчете с карты списывалось 26 рублей.

- Произошел системный сбой, - рассказала "Комсомолке" заместитель главы Перми Людмила Гаджиева. - В ночь на понедельник, 3 февраля, этот сбой был исправлен. Теперь списывается 24 рубля, а переплаченные деньги владельцам транспортных карт будут возвращены на карту автоматически.

Мы уже писали, что транспортные карты стали выдавать бесплатно. Но есть одно условие - на нее надо сразу положить не менее 120 рублей. При пополнении проездного на меньшую сумму или без пополнения совсем, карта будет продаваться за 50 рублей, как и ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU