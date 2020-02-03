Женщина, пострадавшая в аварии с автобусом в Пермском крае, скончалась в больнице
Еще 26 января на трассе "М-7 Волга" произошла авария: водитель рейсового автобуса «КАВ3» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который въехал в легковой автомобиль «OPEL».
В результате аварии пострадали 15 человек, среди которых - один ребенок. Тогда состояние троих из пострадавших оценивалось как тяжелое.
Как сообщили нам в пресс-службе минздрава, одна из пострадавших скончалась в больнице.
- Еще двое остаются в больнице в тяжелом состоянии, - добавили в ведомстве.
Следователи продолжают проверку по факту аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU