ПЗМЦ завершил производство крупной партии станков в рамках госпрограммы

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:34:05+03:00

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Пермский завод металлообрабатывающих центров успешно завершил производство крупной партии станков в рамках государственной программы развития промышленности.В январе предприятие нарастило объемы производства

В конце прошлого года АО «Московское машиностроительное предприятие им В.В. Чернышева», ведущий российский производитель авиационных двигателей, заключило контракт с Пермским заводом металлообрабатывающих центров на поставку десяти мощных, высокоточных токарных станков с числовым программным управлением.

Для молодого пермского предприятия, история которого насчитывает не более двух лет, это уже не первый заказ, переваливший планку в 100 млн рублей, но первый по количеству одинаковых станков заказанных клиентом в рамках одного контракта.

«Уже 3 января на всех сборочных участках завода закипела работа, - говорит генеральный директор предприятия Валерия Главатских. - Наша продукция востребована, и весь коллектив завода трудится, как единый организм. В этом году мы планируем выпустить наш сотый станок».

Запуск серийного производства российских станков на пермском предприятии реализован в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Это результат совместных усилий Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации «Ростех», АО «Станкомпром» и АО «СТП «ПЗМЦ».