2020-02-03T08:47:37+03:00
Общество

Сотрудники спецслужб встречали в Перми поезд Москва-Пекин

Ни один из пассажиров на перрон не выходил
Елена КОНОВА
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2 февраля в Пермь прибыл поезд сообщением Москва-Пекин. Прибытие и отбытие поезда сопровождали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, медики. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, во время стоянки ни один пассажир на перрон из поезда не выходил.

- Сопровождение поезда было организовано по указанию главного санитарного врача России, - добавили в пресс-службе минздрава.

Коронавирус - опасное заболевание, которое вызывает быстрое развитие пневмонии. На 3 февраля подтверждено более 17 тысяч случаев заражения. От коронавируса умерли уже сотни человек, выздоровели - более 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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