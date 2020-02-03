Сотрудники спецслужб встречали в Перми поезд Москва-Пекин

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:47:37+03:00

Ни один из пассажиров на перрон не выходил

Изменить размер текста: A A

2 февраля в Пермь прибыл поезд сообщением Москва-Пекин. Прибытие и отбытие поезда сопровождали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, медики. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, во время стоянки ни один пассажир на перрон из поезда не выходил.

- Сопровождение поезда было организовано по указанию главного санитарного врача России, - добавили в пресс-службе минздрава.

Коронавирус - опасное заболевание, которое вызывает быстрое развитие пневмонии. На 3 февраля подтверждено более 17 тысяч случаев заражения. От коронавируса умерли уже сотни человек, выздоровели - более 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU