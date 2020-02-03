В Перми пройдет День донора «на выезде»
Сдать кровь можно будет во Дворце культуры «Бумажник»
Пермская станция переливания крови может обеспечить кровью 26 муниципальных районовФото: архив "КП"
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Пермская городская служба крови проведет День донора «на выезде». Всего в городе пройдет десять подобных мероприятий.
Сдать кровь можно будет 1 февраля с 10:00 до 13:00 во Дворце культуры «Бумажник». В прошлом году с помощью таких мероприятий удалось собрать 39% крови от общего количества. Всего по краю за 2019 год и в стационарах, и во время дней донора собрано 26 тысяч литров крови.
Пермская станция переливания крови может обеспечить кровью 26 муниципальных районов, 12 городских округов, Коми-Пермяцкий округ, который включает город Кудымкар и 6 районов.
ИСТОЧНИК KP.RU