Ночью на пермяка упал дорожный знак

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:32:52+03:00

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В Индустриальном районе Перми в ночь на 3 февраля произошло ЧП. 25-летнему пермяку на голову упал дорожный знак.

В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что мужчина чистил снег, когда произошел инцидент. Удар был такой силы, что после прибытия медиков 25-летнего мужчину отправили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рабочий на производстве ампутировал себе руку. В четверг, 30 января, на одном из производств в Индустриальном районе Перми произошло ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU