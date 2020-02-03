В Перми выставили на продажу сеть кофеен «Coffeeshop Company»

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:21:15+03:00

Ее продают почти за 15 миллионов рублей

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Сеть кофеен «Coffeeshop Company» в Перми выставили на продажу. Об этом сообщает издание «Business Class». Владельцы назначили цену в 14,9 миллионов рублей.

Руководство переезжает в другой город и не может управлять компанией.

- Мы продаем всю сеть вместе или возможно частями по причине переезда в другой город. Я занимаюсь Coffeeshop уже девятый год. Сейчас появилось много новых предложений и проектов, поэтому захотелось перейти на другой профессиональный этап», – рассказала изданию «Business Class» Арина Пономарева, директор и владелиц сети.

Кофейни «Coffeeshop Company » появились в Перми в 2011 году.На данный момент работают три точки этой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU