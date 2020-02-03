В Перми выставили на продажу сеть кофеен «Coffeeshop Company»
Сеть кофеен «Coffeeshop Company» в Перми выставили на продажу. Об этом сообщает издание «Business Class». Владельцы назначили цену в 14,9 миллионов рублей.
Руководство переезжает в другой город и не может управлять компанией.
- Мы продаем всю сеть вместе или возможно частями по причине переезда в другой город. Я занимаюсь Coffeeshop уже девятый год. Сейчас появилось много новых предложений и проектов, поэтому захотелось перейти на другой профессиональный этап», – рассказала изданию «Business Class» Арина Пономарева, директор и владелиц сети.
Кофейни «Coffeeshop Company » появились в Перми в 2011 году.На данный момент работают три точки этой сети.
ИСТОЧНИК KP.RU