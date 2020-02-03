В Перми при столкновении легковушек пострадал мужчина
С травмой головы его отправили в больницу
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:
В Мотовилихинском районе Перми произошла авария. На улице Соликамской столкнулись три легковых автомобиля.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что 35-летний водитель автомобиля «Ниссан» не выдержал безопасную дистанцию и врезался «Ладу Приору», которая ехала впереди. После удара отечественную легковушку отбросило на стоящую «Тойоту».
В результате аварии пострадал пассажир «Лады». По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в страшной аварии погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU