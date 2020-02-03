В пермском воздухе нашли превышение предельных концентраций вредных веществ

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:40:40+03:00

Больше всего загрязнений в Дзержинском районе города

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Специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили о результатах исследования воздуха в разных районах города. Пробы берутся с июня по декабрь.

Замеры проводят на магистралях и в жилых районах. В результате наблюдения в Дзержинском районе из 768 обнаружено 9 случаев превышения допустимых веществ. В воздухе нашли: хлорид водорода, взвешенные вещества, ксилол, этилбензол.

В результате наблюдений за состоянием атмосферного воздуха вблизи четырех магистралей города Перми в течение 2019 года из 640 определений установлено 8 случаев превышения ПДК веществ: формальдегид, ксилол, этилбензол.

ИСТОЧНИК KP.RU