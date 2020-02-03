В Перми на неделе в нескольких районах города отключат воду

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:04:39+03:00

Это связано аварийными и плановыми работами

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В Перми с 3 по 9 февраля в некоторых районах города не будет воды. В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили о том, что воду отключат из-за аварийных и плановых работ.

В понедельник, 3 февраля, воду отключат с 9:00 до19:00. Без воды остануться жители домов по адресам:

-Керченская, 66;

-Липатова, 13, 13/2, 18, 20, 22, 24.

В среду, 5 февраля, в течение суток воды не будет в домах на улице Народовольческой, 36,40.

В субботу, 8 февраля, без воды останутся жители домов по адресам:

-Бригадирская, 2;

-Загарьинская, 6;

-Коломенская, 10, 12, 14, 16, 22, 3, 5, 5а, 7;

-Косьвинская, 11, 9;

-Краснополянская, 21, 35;

-Нейвинская, 10, 10а, 12, 14, 25;

-Серпуховская, 7.

В воскресенье, 9 февраля с 9.30 до 18.30 воду отключат в Ленинском районе:

-Борчанинова, 1, 3, 5, 7;

-Екатерининская, 180, 184;

-Ленина, 74, 76, 78а;

-Пермская, 161, 200.

ИСТОЧНИК KP.RU