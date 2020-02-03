В Перми на неделе в нескольких районах города отключат воду
В Перми с 3 по 9 февраля в некоторых районах города не будет воды. В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили о том, что воду отключат из-за аварийных и плановых работ.
В понедельник, 3 февраля, воду отключат с 9:00 до19:00. Без воды остануться жители домов по адресам:
-Керченская, 66;
-Липатова, 13, 13/2, 18, 20, 22, 24.
В среду, 5 февраля, в течение суток воды не будет в домах на улице Народовольческой, 36,40.
В субботу, 8 февраля, без воды останутся жители домов по адресам:
-Бригадирская, 2;
-Загарьинская, 6;
-Коломенская, 10, 12, 14, 16, 22, 3, 5, 5а, 7;
-Косьвинская, 11, 9;
-Краснополянская, 21, 35;
-Нейвинская, 10, 10а, 12, 14, 25;
-Серпуховская, 7.
В воскресенье, 9 февраля с 9.30 до 18.30 воду отключат в Ленинском районе:
-Борчанинова, 1, 3, 5, 7;
-Екатерининская, 180, 184;
-Ленина, 74, 76, 78а;
-Пермская, 161, 200.
ИСТОЧНИК KP.RU