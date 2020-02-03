В Прикамье охотники отстрелили четырех волков

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:52:48+03:00

Люди боялись выходить в темное время суток из дома, идти на работу и гулять с детьми.. Фото: Кунгурская служба спасения

Они терроризировали жителей края и нападали на собак

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В Пермском крае охотники добыли четырех волков. В Кунгурском районе Калининского поселения в населенных пунктах Бырма, Толанчик, Ивановка волки некоторое время терроризировали местных жителей.

Они держали в страхе жителей и нападали на собак. Люди боялись выходить в темное время суток из дома, идти на работу и гулять с детьми.

В Кунгурской службе спасения сообщили, что глава Калининского поселения объявил благодарность бригаде охотников.

Всего с начала года в Прикамье добыли 23 волка. В Ильинском районе добыто 9 волков, в Добрянском - 6, в Кудымкарском районе добыто 3 волка. В Березниках, Гайнском, Кунгурском, Соликамском и Чердынском городских округах количество добытый особей не превышает 1.

ИСТОЧНИК KP.RU