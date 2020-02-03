В Прикамье охотники отстрелили четырех волков
В Пермском крае охотники добыли четырех волков. В Кунгурском районе Калининского поселения в населенных пунктах Бырма, Толанчик, Ивановка волки некоторое время терроризировали местных жителей.
Они держали в страхе жителей и нападали на собак. Люди боялись выходить в темное время суток из дома, идти на работу и гулять с детьми.
В Кунгурской службе спасения сообщили, что глава Калининского поселения объявил благодарность бригаде охотников.
Всего с начала года в Прикамье добыли 23 волка. В Ильинском районе добыто 9 волков, в Добрянском - 6, в Кудымкарском районе добыто 3 волка. В Березниках, Гайнском, Кунгурском, Соликамском и Чердынском городских округах количество добытый особей не превышает 1.
ИСТОЧНИК KP.RU