«Помогите найти!». В Перми пропала 19-летняя девушка
Жители Перми просят помочь в поисках 19-летней Вероники Бородулиной. Девушка ушла из дома в микрорайоне Крохалева 24 сентября 2019 года. С того момента ее местонахождение неизвестно.
Приметы Вероники Бородулиной: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные окрашенные с синим отливом, глаза серые.
Особые приметы: татуировки: на левой руке лысая кошка, на правом запястье сердечко с надписью «Страх».
Была одета в черно-серую камуфляжную куртку, черные лосины, черные кеды.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей просят обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU