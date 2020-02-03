«Помогите найти!». В Перми пропала 19-летняя девушка

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:25:27+03:00

Ее ищут несколько месяцев

Изменить размер текста: A A

Жители Перми просят помочь в поисках 19-летней Вероники Бородулиной. Девушка ушла из дома в микрорайоне Крохалева 24 сентября 2019 года. С того момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы Вероники Бородулиной: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные окрашенные с синим отливом, глаза серые.

Особые приметы: татуировки: на левой руке лысая кошка, на правом запястье сердечко с надписью «Страх».

Была одета в черно-серую камуфляжную куртку, черные лосины, черные кеды.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей просят обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU