2020-02-02T15:21:52+03:00
Происшествия

"Машину сплющило". В Прикамье в страшной аварии погибли два человека

Еще один человек пострадал
Елена КОНОВА
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Фото с места аварии из Instagram @chp_dtp_permФото с места аварии из Instagram @chp_dtp_perm
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В Пермском крае произошла смертельная авария. Около 11 часов дня по трассе "М7-Волга" двигался автомобиль Volkswagen Polo. По предварительной информации, водитель КАМАЗа, который ехал сзади, превысил скорость и врезался в иномарку. Она влетела под двигающийся впереди Mercedes. Тот, в свою очередь, протаранил еще одну иномарку. В результате Volkswagen Polo оказался зажатым между двумя большегрузами. Страшные кадры с места аварии опубликовали пользователи соцсетей.

- Машину просто сплющило, - пишут они.

В результате аварии, как сообщили в пресс-службе МВД, погибли два человека - водитель и пассажирка Volkswagen Polo. Также пострадал водитель другой иномарки. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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