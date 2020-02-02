"Машину сплющило". В Прикамье в страшной аварии погибли два человека
В Пермском крае произошла смертельная авария. Около 11 часов дня по трассе "М7-Волга" двигался автомобиль Volkswagen Polo. По предварительной информации, водитель КАМАЗа, который ехал сзади, превысил скорость и врезался в иномарку. Она влетела под двигающийся впереди Mercedes. Тот, в свою очередь, протаранил еще одну иномарку. В результате Volkswagen Polo оказался зажатым между двумя большегрузами. Страшные кадры с места аварии опубликовали пользователи соцсетей.
- Машину просто сплющило, - пишут они.
В результате аварии, как сообщили в пресс-службе МВД, погибли два человека - водитель и пассажирка Volkswagen Polo. Также пострадал водитель другой иномарки. Полицейские проводят проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU