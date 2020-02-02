"Ждут по 80 человек". Пермяки стоят в огромных очередях, чтобы получить транспортную карту

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 февраля в Перми поднялись цены на общественный транспорт - теперь надо платить за проезд 26 рублей по наличному расчету и 24 рубля – по безналу. Пассажиры могут получить транспортную карту бесплатно, но, как выяснилось, за ними выстраиваются огромные очереди. Глава Перми Дмитрий Самойлов опубликовал пост в своем Instagram на эту тему.

- Проехал сегодня по пунктам продажи транспортных карт, - пишет он, - На Ленина, Попова - везде очереди человек по 80. Крайне неудовлетворен организацией распространения карт департаментом транспорта. Поручил моему заму Людмиле Гаджиевой с утра в понедельник отчитаться мне, как и когда будет увеличивать количество точек распространения карт.

ИСТОЧНИК KP.RU