В Перми горел банный комплекс

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:35:38+03:00

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В Перми горел частный банный комплекс. Пожар произошел ночью 2 февраля в микрорайоне Водники. Возгорание случилось в одном из частных домов на улице Сумская, где располагалась баня и сауна.

- Вызов поступил около 12 часов ночи, около двух пожар удалось потушить, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Возгорание произошло на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, пожар мог произойти из-за того, что между стеной и печной трубой недостаточная разделка.

ИСТОЧНИК KP.RU