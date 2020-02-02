Ночью в Перми в доме произошел пожар, эвакуировались 12 человек
Причина - замыкание проводки на площадке 1 этажа
Приехавшие на место пожарные быстро потушили огонь,Фото: Василий Вахрин
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В ночь на 2 февраля в жилом доме на улице Рыночная произошел пожар. Около 3 часов ночи местные жители почувствовали запах дыма и, испугавшись, вызвали пожарных. 12 человек эвакуировались самостоятельно.
- По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки на лестничной площадке первого этажа, - сообщил наш источник в правоохранительных органах. - Приехавшие на место пожарные быстро потушили огонь, и местные жители вернулись в свои квартиры.
Причины происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU