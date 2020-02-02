2020-02-02T10:23:09+03:00
Происшествия

Ночью в Перми в доме произошел пожар, эвакуировались 12 человек

Причина - замыкание проводки на площадке 1 этажа
Елена КОНОВА
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Приехавшие на место пожарные быстро потушили огонь,Приехавшие на место пожарные быстро потушили огонь,Фото: Василий Вахрин
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В ночь на 2 февраля в жилом доме на улице Рыночная произошел пожар. Около 3 часов ночи местные жители почувствовали запах дыма и, испугавшись, вызвали пожарных. 12 человек эвакуировались самостоятельно.

- По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки на лестничной площадке первого этажа, - сообщил наш источник в правоохранительных органах. - Приехавшие на место пожарные быстро потушили огонь, и местные жители вернулись в свои квартиры.

Причины происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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