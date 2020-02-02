2020-02-02T07:57:25+03:00
Происшествия

В аварии в Прикамье пострадала 11-летняя девочка и ее мама

Их увезли в больницу с различными травмами
Елена КОНОВА
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По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в аварии пострадали два человека. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, ДТП произошло 1 февраля в Чайковском районе. Около 12 часов на трассе Кукуштан-Чайковский водитель автомобиля "Лада Гранта" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

- В результате аварии пострадали пассажиры "Лады" - 42-летняя женщина и ее 11-летняя дочь с травмами госпитализированы в больницу, - добавили в пресс-службе. - По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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