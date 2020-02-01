«Только поглядите, бегемоты умеют кувыркаться!» В Пермском цирке начались гастроли шоу Гии Эрадзе

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:53:37+03:00

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- Смотрите, смотрите, они даже кувыркаться умеют! – хлопают в ладоши восторженные маленькие зрители. В пермском цирке – уникальное представление: на арене одни из самых опасных животных в мире – бегемоты. А еще есть попугаи на велосипедах, верблюды, лошади, павлины, обезьяны, ученые собачки и многие другие. Все они – участники шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка».

Верблюжья поступь. Фото: Ольга Белослудцева.

Как послушные артисты, массивные бегемоты мгновенно подчиняются командам режиссера-дрессировщика.

Тофик Ахундов – из цирковой семьи. Народный артист России с детства мечтал дрессировать животных. До него считалось, что бегемоты дрессировке не поддаются. А он решил доказать обратное.

Вот мы какие красивые. Фото: Ольга Белослудцева.

Как мы уже писали, с 1 февраля в Пермском цирке начались гастроли шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Продлятся они до 1 марта.

Подробнее об уникальном представлении читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU