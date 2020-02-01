2020-02-01T17:45:11+03:00
Происшествия

В Прикамье обсуждают видео: волк в центре села преспокойно утаскивает собаку

Действие происходит под Чердынью [видео]
Андрей МАТЛИН
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Волки в Прикамье чувствуют себя как дома.Волки в Прикамье чувствуют себя как дома.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Такое впечатление, что серые хищники уже чувствуют себя в городах и селах Прикамья как дома.

В конце декабря жительница Березников опубликовала в местном паблике ВКонтакте «ЧП Березники» видео, которое вызвало оживленное обсуждение. В городском микрорайоне волки задрали бродячую собаку, и на окровавленном снегу осталась характерная цепочка следов.

На днях житель большого села Вильгорт, расположенного неподалеку от Чердыни, также опубликовал в местном паблике ВКонтакте «Подслушано Чердынь» кадры с видеокамеры. На них видно, как волчица спокойно тащит в зубах по центральной улице села небольшую собаку.

- Забавный случай: волк словно устроил показательные выступления, - комментирует происходящее автор поста.

- Ничего себе – забавный! – не соглашается с ним одна из посетительниц соцстранички. - По селу волки мимо домов ходят, как у себя в лесу. Идешь так себе, а навстречу – волчище!

Впрочем, большинство участников обсуждения сходятся во мнении: волки возле Вильгорта всегда жили. И ничего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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