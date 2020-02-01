2020-02-01T15:40:36+03:00
Общество

Южный и Западный обход Перми скоро станут федеральной зоной ответственности

Такая же судьба может ждать и Северный обход
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сразу несколько автотрасс, расположенных по периметру краевого центра, могут стать федеральной собственностью.

По информации издания «Business Class», скоро должны быть оформлены документы по переводу в федеральную зону ответственности автодороги ПермьКраснокамск, Южного и Западного обходов Перми. И после этого за их состояние будут отвечать специалисты из федерального управления автомобильных дорог.

Что касается Северного обхода Перми, он также может стать частью федеральной сети.

«Проектно-сметная документация, по планам, будет получена до конца текущего года, - приводит издание слова министра транспорта Пермского края Николая Уханова. – Финансирование будет не только их краевого бюджета. Ведутся переговоры с Минтрансом РФ о выделении средств. Северный обход Перми по всем критериям подходит под магистральную инфраструктуру федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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