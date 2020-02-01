Южный и Западный обход Перми скоро станут федеральной зоной ответственности
Сразу несколько автотрасс, расположенных по периметру краевого центра, могут стать федеральной собственностью.
По информации издания «Business Class», скоро должны быть оформлены документы по переводу в федеральную зону ответственности автодороги Пермь – Краснокамск, Южного и Западного обходов Перми. И после этого за их состояние будут отвечать специалисты из федерального управления автомобильных дорог.
Что касается Северного обхода Перми, он также может стать частью федеральной сети.
«Проектно-сметная документация, по планам, будет получена до конца текущего года, - приводит издание слова министра транспорта Пермского края Николая Уханова. – Финансирование будет не только их краевого бюджета. Ведутся переговоры с Минтрансом РФ о выделении средств. Северный обход Перми по всем критериям подходит под магистральную инфраструктуру федерального уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU