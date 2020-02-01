2020-02-01T13:29:20+03:00
Происшествия

«С потолка стало капать что-то черное и зловонное». В пермской квартире обнаружили разложившийся труп

Спасателей вызвал сосед снизу
Андрей МАТЛИН
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Выяснением обстоятельств ЧП теперь занимается полиция.Выяснением обстоятельств ЧП теперь занимается полиция.
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В Пермскую городскую службу спасения поступило необычное сообщение. Позвонил житель пермской пятиэтажки, расположенной в микрорайоне Заостровка в Дзержинском районе. Он сказал, что в его квартире на улице Маяковского, 33/2 с потолка стала капать какая-то черная жидкость, которая просачивается через потолочное перекрытие и распространяет по комнате зловоние. По его словам, достучаться до соседей сверху ему не удалось.

На место выехали спасатели. Когда они вскрыли запертую дверь, их глазам предстала жуткая картина. В квартире они обнаружили тело умершего человека. По их словам, труп уже начал разлагаться.

Опознать погибшего пока не удалось. Вызванный участковый полицейский смог назвать только его имя. Выяснением личности погибшего и выяснением всех обстоятельств случившегося занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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