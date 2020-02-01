В Прикамье при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки
Смертельное дорожно-транспортное пришествие произошло на 284 километре автотрассы «Кунгур – Соликамск». Вчера там столкнулись лоб в лоб грузовик «Volvo» и легковой автомобиль «Toyota». Видео аварии выложили в соцсети на странице группы chp_dtp_perm в Instagram.
- По предварительной информации, грузовой автомобиль «Volvo», которым управлял 45-летний водитель, выехал на полосу встречного движения, навстречу ему двигалась иномарка «Toyota Hilux», которую вел 66-летний владелец, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – В результате лобового столкновения погиб водитель легкового автомобиля, также пострадали четыре пассажира иномарки. Водитель грузовика освидетельствован, алкоголя в его крови не обнаружено. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Смертельное лобовое столкновение грузовика и иномарки в Прикамье. Видео: страница группы chp_dtp_perm в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU