2020-02-01T10:14:10+03:00
Происшествия

В Прикамье при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело [видео]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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Смертельное дорожно-транспортное пришествие произошло на 284 километре автотрассы «КунгурСоликамск». Вчера там столкнулись лоб в лоб грузовик «Volvo» и легковой автомобиль «Toyota». Видео аварии выложили в соцсети на странице группы chp_dtp_perm в Instagram.

- По предварительной информации, грузовой автомобиль «Volvo», которым управлял 45-летний водитель, выехал на полосу встречного движения, навстречу ему двигалась иномарка «Toyota Hilux», которую вел 66-летний владелец, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – В результате лобового столкновения погиб водитель легкового автомобиля, также пострадали четыре пассажира иномарки. Водитель грузовика освидетельствован, алкоголя в его крови не обнаружено. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Смертельное лобовое столкновение грузовика и иномарки в Прикамье. Видео: страница группы chp_dtp_perm в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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