Отключение воды в Перми в начале февраля 2020: пересохнут краны в десятках домов
В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких домах в эти выходные и на следующей неделе прекратят водоснабжение в связи с ремонтом водоводов.
Отключение воды в Перми в начале февраля 2020 года затронет центр и другие районы города.
Посмотрите внимательно, не останется ли без воды ваша многоэтажка.
Вот список адресов домов, где предполагается отключение водоснабжения.
В воскресенье, 2 февраля с 10.00 до 18.00 воду отключат в домах на улицах:
- Героев Хасана, 26, 30;
- Героев Хасана, 111, 113, 113А, 115, 115А, 117;
- Клары Цеткин, 1;
- Коминтерна, 4, 5, 5А;
- Комсомольский проспект, 92.
В понедельник, 3 февраля, с 9.00 до 19.00 на улицах:
- Керченская, 66;
- Липатова, 13, 13/2, 18, 20, 22, 24.
Со среды до четверга, с 9.30 5 февраля до 9.30 6 февраля воды не будет в домах на улице Народовольческая, 36, 40.
В субботу, 8 февраля, с 10.00 до 17.00 - на улицах:
- Бригадирская, 2;
- Загарьинская, 6;
- Коломенская, 3, 5, 5А, 7, 10, 12, 14, 16, 22;
- Косьвинская, 9, 11;
- Краснополянская, 21, 35;
- Нейвинская, 10, 10А, 12, 14, 25;
- Серпуховская, 7.
В воскресенье, 9 февраля, с 9.30 до 18.30 - на улицах:
- Борчанинова, 1, 3, 5, 7;
- Екатерининская, 180, 184;
- Ленина, 74, 76, 78А;
- Пермская, 161, 200.
ИСТОЧНИК KP.RU