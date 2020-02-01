Отключение воды в Перми в начале февраля 2020: пересохнут краны в десятках домов

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:49:12+03:00

А воду-то я набрать и не догадалась. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посмотрите, не попала ли ваша многоэтажка в график отключения водоснабжения в феврале 2020

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В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких домах в эти выходные и на следующей неделе прекратят водоснабжение в связи с ремонтом водоводов.

Отключение воды в Перми в начале февраля 2020 года затронет центр и другие районы города.

Посмотрите внимательно, не останется ли без воды ваша многоэтажка.

Вот список адресов домов, где предполагается отключение водоснабжения.

В воскресенье, 2 февраля с 10.00 до 18.00 воду отключат в домах на улицах:

- Героев Хасана, 26, 30;

- Героев Хасана, 111, 113, 113А, 115, 115А, 117;

- Клары Цеткин, 1;

- Коминтерна, 4, 5, 5А;

- Комсомольский проспект, 92.

В понедельник, 3 февраля, с 9.00 до 19.00 на улицах:

- Керченская, 66;

- Липатова, 13, 13/2, 18, 20, 22, 24.

Со среды до четверга, с 9.30 5 февраля до 9.30 6 февраля воды не будет в домах на улице Народовольческая, 36, 40.

В субботу, 8 февраля, с 10.00 до 17.00 - на улицах:

- Бригадирская, 2;

- Загарьинская, 6;

- Коломенская, 3, 5, 5А, 7, 10, 12, 14, 16, 22;

- Косьвинская, 9, 11;

- Краснополянская, 21, 35;

- Нейвинская, 10, 10А, 12, 14, 25;

- Серпуховская, 7.

В воскресенье, 9 февраля, с 9.30 до 18.30 - на улицах:

- Борчанинова, 1, 3, 5, 7;

- Екатерининская, 180, 184;

- Ленина, 74, 76, 78А;

- Пермская, 161, 200.

ИСТОЧНИК KP.RU