2020-01-31T15:57:19+03:00
Общество

Транспортные карты пермякам будут выдавать бесплатно

Если ее сразу пополнить на 120 рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Павел ВоробьевФото: Павел Воробьев
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С 1 февраля пассажиры в Перми смогут получить транспортную карту бесплатно, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. Но есть одно условие - на нее надо будет сразу положить не менее 120 рублей. При пополнении проездного на меньшую сумму или без пополнения совсем, карта будет продаваться за 50 рублей, как и ранее.

Напомним, с 1 февраля платить за проезд в пермском транспорте придется 26 рублей по наличному расчету и 24 рубля – по безналу.

- Транспортная карта принимается на всех маршрутах, - рассказали в администрации Перми. - Она может использоваться как «электронный кошелек» или как проездной в случае выбора нужного тарифного плана.

Если кондуктор откажется принимать транспортную карту для проезда или оплата не пройдет, пассажиры могут обращаться по телефону «горячей линии» департамента транспорта администрации Перми: 250-25-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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