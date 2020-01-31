Дмитрий Самойлов: Всю неделю дежурил на Перми-1

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:45:10+03:00

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Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал на своей странице в Инстаграм о своей работе в первые дни после отмены электричек на участке Пермь I – Пермь II.

«Всю эту неделю каждый день с утра дежурил на Перми-1, чтобы помочь коллегам из департамента транспорта наладить процесс пересадки людей с электрички на автобусы, - написал он. - Разговаривал с людьми, вопросов много. Спрашивают, как добраться до Паркового, уехать в Индустриальный район. Волонтеры подсказывали, кому на какой автобус лучше сесть. Если нужно в Индустриальный район, то направляли их на автобус №3, который от завода Шпагина через рынок идет до Нагорного».

По словам мэра Перми, теперь недостатка в автобусах нет. Но вопросов у людей остается много. Поэтому 3 февраля с 10.00 до 11.00 пройдет прямая линия для жителей. Вопросы о работе транспорта можно задавать по телефону колл-центра 2-059-059.

ИСТОЧНИК KP.RU