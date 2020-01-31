В Прикамье заболеваемость гриппом выросла на 35,8% за год

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:28:24+03:00

Общая заболеваемость в Пермском крае снизилась на 13,3% Фото: Василий Вахрин

За 2019 года зарегистрировано 668 случаев

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Жители Пермского края стали чаще болеть гриппом. Издание «Business Class» сообщает о том, что заболеваемость выросла на 35,8 % (668). Также специалисты отмечают рост заболеваемости другими болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем: ветряной оспой – на 15% (20,882 тысяч случаев), скарлатиной – на 6,7% (894 случая).

Наоборот снизился уровень заболеваемости гепатитами и кишечными инфекциями. По группе острых инфекций верхних дыхательных путей наблюдалось снижение числа болезней на 15,4%.

Общая заболеваемость в Пермском крае снизилась на 13,3%. Всего за год зарегистрировано 916,17 тысяч случаев заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU