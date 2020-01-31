Пермское УФАС проверит рекламу лекарства как средства от коронавируса
Для достоверности проверки запросы будут направлены в Минздрав
В инструкции к препарату указано, что его можно применять при вирусных заболеваниях,Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудники антимонопольной службы проверят достоверность рекламы лекарственного препарата, которая появилась в одной из сетей аптек.
Издание «Business Class» сообщает о том, что в инструкции к препарату «Ремантадин» указано, что его можно применять при вирусных заболеваниях, гриппа и профилактики клещевого энцефалита. Однако данных о том, что препарат может использоваться, как лекарство от коронавируса, нет.
Пермское УФАС направит запросы в минздрав Пермского края и Пермский государственный медицинский университет.
ИСТОЧНИК KP.RU