В Перми пройдет прямая линия по изменения движения автобусов со станции «Пермь II»

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:34:57+03:00

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В Перми 3 февраля пройдет прямая линия по изменениям в транспортной системе. Темой прямой линии будет организация автобусного сообщения со станции «Пермь - I» и использование нового тарифного меню. Пермяки смогут узнать, как сэкономить при оплате проезда в общественном транспорте.

На вопросы пермяков ответит начальник департамента транспорта администрации Анатолий Путин. Он объяснит горожанам, как организовано автобусное сообщение со станции «Пермь-I» после изменения схемы железнодорожного движения между станциями «Пермь-I» и «Пермь-II», подскажет, как добраться до той или иной точки города. Звонки будут приниматься с 10:00 до 11:00 по телефону call-центра: 2 059-059.

ИСТОЧНИК KP.RU