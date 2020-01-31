В соцсетях появилось видео страшной аварии на трассе в Прикамье, где погиб один человек
Авария произошла утром 31 января на трассе Пермь-Соликамск. Пользователи социальных стеей поделились видео последствия смертельного ДТП.
В Прикамье на трассе столкнулись внедорожник и самосвал Видео: ЧП Березники.
По предварительной информации, большегруз «Вольво» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником «Тойота». В результате аварии погиб 65-летний водитель внедорожника. От полученных травм он скончался до прибытия врачей «скорой помощи». Мужчину сильно зажало в машине. Чтобы достать тело, спасателям пришлось использовать специальный инструмент.
Также в ДТП пострадали 4 пассажира "Тойоты". Их осмотрели врачи "скорой помощи" и отправили в больницу.
В соцсетях сообщают, что в районе скапливается пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU