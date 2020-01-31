2020-01-31T14:06:28+03:00
Происшествия

В соцсетях появилось видео страшной аварии на трассе в Прикамье, где погиб один человек

В больницу отправили 4 пассажиров
Лилия Абибулаева
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В соцсетях сообщают, что в районе скапливается пробка. Фото: Березники БезопасныеВ соцсетях сообщают, что в районе скапливается пробка. Фото: Березники Безопасные
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Авария произошла утром 31 января на трассе Пермь-Соликамск. Пользователи социальных стеей поделились видео последствия смертельного ДТП.

В Прикамье на трассе столкнулись внедорожник и самосвал Видео: ЧП Березники.

По предварительной информации, большегруз «Вольво» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником «Тойота». В результате аварии погиб 65-летний водитель внедорожника. От полученных травм он скончался до прибытия врачей «скорой помощи». Мужчину сильно зажало в машине. Чтобы достать тело, спасателям пришлось использовать специальный инструмент.

Также в ДТП пострадали 4 пассажира "Тойоты". Их осмотрели врачи "скорой помощи" и отправили в больницу.

В соцсетях сообщают, что в районе скапливается пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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