2020-01-31T13:11:35+03:00
Общество

В Перми состоятся мероприятия посвященные Сталинградской битве

2 февраля пройдет церемония возложения венков
Лилия Абибулаева
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Оборона Сталинграда длилась 200 дней. фото: администрации ПермиОборона Сталинграда длилась 200 дней. фото: администрации Перми
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77 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. После Сталинградской битвы немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Оборона Сталинграда длилась 200 дней. В выходные пройдут мероприятия, посвященные Победе в Сталинградской битве.

В Перми в 12:00 2 февраля в честь годовщины Сталинградской битвы пройдет церемония возложения венков у мемориала «Скорбящая мать».

В церемонии примут участи представители администрации, «Краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов», городского совета ветеранов войны, общественные деятели, школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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