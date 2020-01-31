В Перми состоятся мероприятия посвященные Сталинградской битве
77 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. После Сталинградской битвы немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Оборона Сталинграда длилась 200 дней. В выходные пройдут мероприятия, посвященные Победе в Сталинградской битве.
В Перми в 12:00 2 февраля в честь годовщины Сталинградской битвы пройдет церемония возложения венков у мемориала «Скорбящая мать».
В церемонии примут участи представители администрации, «Краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов», городского совета ветеранов войны, общественные деятели, школьники.
ИСТОЧНИК KP.RU