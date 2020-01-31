Свидетели новобрачных поразили сотрудников пермского ЗАГСА необычными костюмами
В Перми 31 января в ЗАГСе Свердловского района состоялась особенная церемония бракосочетания. Свидетелями жениха и невесты были Бэтмен и Джек Воробей.
Перед свадьбой невеста рассказала своему брату, что хочет чего-то необычного и запоминающегося в день своей свадьбы. Брат невесты и друг молодоженов - свидетели регистрации - предстали перед сотрудниками ЗАГСа в костюмах Бэтмена и Джека Воробья.
Новобрачные Алексей и Татьяна вместе 6 лет, познакомились в ПГМУ им. Вагнера, где оба учатся на врачей. Сотрудники ЗАГСа пожелали молодоженам семейного счастья и любви.
ИСТОЧНИК KP.RU