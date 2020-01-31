2020-01-31T12:40:06+03:00
Общество

Свидетели новобрачных поразили сотрудников пермского ЗАГСА необычными костюмами

Невесте захотелось необычной свадьбы
Лилия Абибулаева
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Невесте захотелось необычной свадьбы. Фото: Управление ЗАГС администрации города ПермиНевесте захотелось необычной свадьбы. Фото: Управление ЗАГС администрации города Перми
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В Перми 31 января в ЗАГСе Свердловского района состоялась особенная церемония бракосочетания. Свидетелями жениха и невесты были Бэтмен и Джек Воробей.

Перед свадьбой невеста рассказала своему брату, что хочет чего-то необычного и запоминающегося в день своей свадьбы. Брат невесты и друг молодоженов - свидетели регистрации - предстали перед сотрудниками ЗАГСа в костюмах Бэтмена и Джека Воробья.

Новобрачные Алексей и Татьяна вместе 6 лет, познакомились в ПГМУ им. Вагнера, где оба учатся на врачей. Сотрудники ЗАГСа пожелали молодоженам семейного счастья и любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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