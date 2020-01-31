В соцсетях сообщили, что в Прикамье рысь загрызла кошку

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:14:11+03:00

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В Пермском крае заметили рысь. Об это сообщили пользователи социальных сетей.

- Будьте бдительны! Рысь подрала кошку, - написали пользователи социальных сетей.

Животное заметили в Березниках. По сообщению очевидцев, ее добычей стала бродячая кошка. Пользователи социальных сетей стали активно обсуждать появление хищницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье рысь забежала в город и устроилась на дереве. Встревоженные горожане обратились к спасателям, но те, подумав, решили не трогать лесную кошку, а дожидаться, когда ей надоест гостить в городе и она убежит к себе домой в лес

ИСТОЧНИК KP.RU