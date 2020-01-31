2020-01-31T11:45:28+03:00
Общество

В Перми за два месяца продали 8 тысяч транспортных карт

Карты работают в режиме «электронного кошелька»
Лилия Абибулаева
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Пермяки смогут активировать один из удобных тарифных планов. Фото: администрация ПермиПермяки смогут активировать один из удобных тарифных планов. Фото: администрация Перми
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В Перми за два месяца с 1 декабря 2019 года жители города купили 8 тысяч транспортных карт, которые пополнили на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Карты работают в формате «электронного кошелька». Всего за два месяца карты пополнили на 5 миллионов рублей. Количество пополнений увеличилось в последние дни. В администрации Перми отмечают, что если в понедельник, 27 января, на транспортные карты было зачислено 147 тысяч рублей, то в четверг, 30 января, эта сумма превысила 835 тысяч рублей.

С 1 февраля использовать карты станет еще удобнее. Пермяки смогут активировать один из удобных тарифных планов.

Карты можно приобрести в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах», которые расположены во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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