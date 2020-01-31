2020-01-31T11:30:35+03:00
Происшествия

Два жителя Прикамья нападали на женщин с ножом и грабили

По горячим следам мужчин задержали
Лилия Абибулаева
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Они заключены под стражуОни заключены под стражуФото: Василий Вахрин
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В Чайковском задержали двух местных жителей. Мужчин подозревают в разбое.

Сотрудники полиции установили причастность злоумышленников к двум нападениям. Так, в районе одного из домов они подошли к припарковавшей машину женщине. Пригрозив ей ножом, они потребовали ключи от автомобиля и личные вещи. Но в машине находился ребенок потерпевшей, малыш увидел нападавших и заплакал. Испугавшись громкого звука, они скрылись.

Во втором случае мужчины напали на другую автолюбительницу. Женщина активно сопротивлялась, и задержанные опять остались не с чем. Потерпевшая получила травмы.

По горячим следам их задержали сотрудники полиции. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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