Житель Прикамья из ревности поджег квартиру своей подруги
Женщины дома не было
Пожар заметили соседиФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудили 25-летнего жителя поселка Гайны за поджог. Мужчину признали виновным.
Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек в мае прошлого года проник квартиру своей сожительницы, которая находилась в деревянном доме, и поджег шторы и постельное белье. На преступление молодой человек пошел из-за ревности.
В ГУ МВД по Пермском краю сообщили о том, что, пожар заметили соседи и вызвали пожарных. Возгорание удалось потушить. Молодого человека задержали и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU