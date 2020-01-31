Житель Прикамья из ревности поджег квартиру своей подруги

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:58:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае осудили 25-летнего жителя поселка Гайны за поджог. Мужчину признали виновным.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек в мае прошлого года проник квартиру своей сожительницы, которая находилась в деревянном доме, и поджег шторы и постельное белье. На преступление молодой человек пошел из-за ревности.

В ГУ МВД по Пермском краю сообщили о том, что, пожар заметили соседи и вызвали пожарных. Возгорание удалось потушить. Молодого человека задержали и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU