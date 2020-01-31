Следователи требуют заключить владельца хостела «Карамель» под стражу
В Перми продолжается расследование уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель».
Напомним, страшная трагедия произошла в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. Из-за прорыва трубы постояльцев хостела «Карамель» залило кипятком. В результате ЧП пять человека сварились заживо, еще 6 получили травмы.
В Перми следствие просит арестовать владельца отеля "Карамель".
Обвинение предъявлено владельцу хостела Сергею Щербакову. Сразу после ЧП он уехал в Москву, его объявили в розыск, но через несколько дней Сергей вернулся и начал сотрудничать со следствием. В пятницу, 31 января, следователи ходатайствуют об избрании Щербакову меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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