2020-01-31T10:43:17+03:00
Происшествия

Следователи требуют заключить владельца хостела «Карамель» под стражу

Сергею Щербакову предъявлено обвинение
Лилия Абибулаева
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В результате ЧП пять человека сварились заживо, еще 6 получили травмыВ результате ЧП пять человека сварились заживо, еще 6 получили травмыФото: Василий Вахрин
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В Перми продолжается расследование уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель».

Напомним, страшная трагедия произошла в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. Из-за прорыва трубы постояльцев хостела «Карамель» залило кипятком. В результате ЧП пять человека сварились заживо, еще 6 получили травмы.

В Перми следствие просит арестовать владельца отеля "Карамель".

Обвинение предъявлено владельцу хостела Сергею Щербакову. Сразу после ЧП он уехал в Москву, его объявили в розыск, но через несколько дней Сергей вернулся и начал сотрудничать со следствием. В пятницу, 31 января, следователи ходатайствуют об избрании Щербакову меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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