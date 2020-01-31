Следователи требуют заключить владельца хостела «Карамель» под стражу

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:43:17+03:00

В результате ЧП пять человека сварились заживо, еще 6 получили травмы Фото: Василий Вахрин

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В Перми продолжается расследование уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель».

Напомним, страшная трагедия произошла в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. Из-за прорыва трубы постояльцев хостела «Карамель» залило кипятком. В результате ЧП пять человека сварились заживо, еще 6 получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/757927" frameborder="0"></iframe> В Перми следствие просит арестовать владельца отеля "Карамель".

Обвинение предъявлено владельцу хостела Сергею Щербакову. Сразу после ЧП он уехал в Москву, его объявили в розыск, но через несколько дней Сергей вернулся и начал сотрудничать со следствием. В пятницу, 31 января, следователи ходатайствуют об избрании Щербакову меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU