В Пермском крае закрыли опасный для жизни ночной клуб
В Нытвенском районе судебные приставы опечатали двери ночного клуба «Бункер». В ходе прокурорской проверки обнаружили множество нарушений требований пожарной безопасности.
В здании использовались светильники без плафонов или с обернутыми в ткань лампами, нет автоматической пожарной сигнализации и первичные средства пожаротушения.
Выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью граждан. Суд постановил закрыть опасный клуб. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. Владелец сможет вновь открыть клуб, когда устранит нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU