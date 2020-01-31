В Пермском крае закрыли опасный для жизни ночной клуб

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:18:40+03:00

Он не соответствовал требованиям пожарной безопасности

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В Нытвенском районе судебные приставы опечатали двери ночного клуба «Бункер». В ходе прокурорской проверки обнаружили множество нарушений требований пожарной безопасности.

В здании использовались светильники без плафонов или с обернутыми в ткань лампами, нет автоматической пожарной сигнализации и первичные средства пожаротушения.

Выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью граждан. Суд постановил закрыть опасный клуб. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. Владелец сможет вновь открыть клуб, когда устранит нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU