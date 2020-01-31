«Один погиб, трое пострадали». На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП
В Пермском крае произошла авария на трассе «Пермь-Соликамск». В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
В ГИБДД по Пермском краю сообщили, что авария произошло около 10:00 31 января. По предварительной информации, большегруз «Вольво» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником «Тойота». В результате аварии погиб водитель внедорожника. От полученных травм он скончался до прибытия врачей «скорой помощи».
Также травмы получили трое пассажиров автомобиля. Их отправили в больницу.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU