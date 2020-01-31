2020-01-31T09:39:25+03:00
Общество

Власти Перми вновь объявили аукцион для капитального ремонта площади Дружбы

Начальная цена контракта составляет 46,7 миллиона рублей
Лилия Абибулаева
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Проведение работ запланировано с февраля 2020 по март 2021 годаПроведение работ запланировано с февраля 2020 по март 2021 годаФото: Василий Вахрин
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В Перми ищут подрядчика для капитального ремонта площади Дружбы в Мотовилихинском районе. Издание «Business Class» сообщает о том, что эти работы выдели в отдельный контракт, цена которого составляет 46,7 миллионов рублей.

Также идут торги по ремонту участка улицы Крупской от Лебедева до площади Дружбы. Эти работы обойдутся в 192,3 миллиона рублей. Подрядчику необходимо будет переустановить и дорожное полотно, и трамвайные пути, и инженерные коммуникации.

Проведение работ запланировано с февраля 2020 по март 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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