2020-01-31T08:50:52+03:00
Происшествия

В Прикамье закончились поиски 31-летней женщины

Ее объявили в розыск 29 января
Лилия Абибулаева
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Заявление о пропаже в полицию поступило 29 января. Фото: Типичный СоликамскЗаявление о пропаже в полицию поступило 29 января. Фото: Типичный Соликамск
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В Пермском крае остановлены поиски 31-летней Анастасии К. Родственники сообщили о том, что женщина пропала 10 января, а с 18 января не выходит на связь. Дома, по сообщению родных, ее ждали дети и бабушка.

В среду, 29 января, о пропаже сообщили в полицию. В пятницу, 31 января, стало известно, что молодая мать нашлась. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что Анастасия К. сама пришла в отдел полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в наркопритоне нашли голодного младенца. Органы опеки забрали ребенка из неблагополучной семьи

ИСТОЧНИК KP.RU

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