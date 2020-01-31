В Прикамье закончились поиски 31-летней женщины
Ее объявили в розыск 29 января
Заявление о пропаже в полицию поступило 29 января. Фото: Типичный Соликамск
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В Пермском крае остановлены поиски 31-летней Анастасии К. Родственники сообщили о том, что женщина пропала 10 января, а с 18 января не выходит на связь. Дома, по сообщению родных, ее ждали дети и бабушка.
В среду, 29 января, о пропаже сообщили в полицию. В пятницу, 31 января, стало известно, что молодая мать нашлась. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что Анастасия К. сама пришла в отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU