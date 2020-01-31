В Прикамье закончились поиски 31-летней женщины

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае остановлены поиски 31-летней Анастасии К. Родственники сообщили о том, что женщина пропала 10 января, а с 18 января не выходит на связь. Дома, по сообщению родных, ее ждали дети и бабушка.

В среду, 29 января, о пропаже сообщили в полицию. В пятницу, 31 января, стало известно, что молодая мать нашлась. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что Анастасия К. сама пришла в отдел полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в наркопритоне нашли голодного младенца. Органы опеки забрали ребенка из неблагополучной семьи

ИСТОЧНИК KP.RU